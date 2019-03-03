وردنا الان....! "بني أمية" تقهر "المشاط" و "عبدالملك" والمليشيات وتنتصر عليهم !! ماذا جرى هناك؟ ولماذا أصيب هادي بالفرحة العارمة!!

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عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية يوم أمس، السبت، مناطق جديدة في منطقة النقعة بمحافظة بصعدة. وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن أبطال قوات الجيش الوطني سيطرت شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية.وأوضح العميد الغنيمي أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من أفراد المليشيا، والسيطرة على مخازن أسلحة كبيرة محفورة وسط حيال بني أمية.

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