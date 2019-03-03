شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يستعيد منطقة "العريش" شرق مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة مواقع شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي .

وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش استعادت منطقة العريش وسط تقدمها باتجاه منطقة القحفة شرق مديرية صبر الموادم. و أسفرت المعارك عن مقتل 5 من عناصر الحوثيين، فيما قتل 3 من جنود الجيش.

وخاضت قوات الجيش منذ صباح اليوم مواجهات هي الأعنف منذ أشهر إثر هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في عبدان والعريش شرقا والدفاع الجوي شمالا.

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