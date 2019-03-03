اتفاق بين اليمن وتونس على تفعيل برتوكولات التعاون القضائي بين البلدين

التقى وزير العدل علي الغريب اليوم نظيره التونسي محمد الجلوسي وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القضائي وتفعيل الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة بين اليمن وتونس، كما ناقشا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التأهيل والتدريب.

واتفق اليمن وتونس اليوم على تفعيل اتفاقيات وبرتوكولات التعاون القضائي بين البلدين والموقعة خلال الفترات الماضية.

وأشاد وزير العدل اليمني بالعلاقة المتميزة بين البلدين والتي سبق واثمرت عن توقيع اتفاقية التعاون القضائي عام 1998م وكذا البروتوكول القضائي عام 2005م والتي تضمنت النصوص والإجراءات القضائية بقيام تعاون بين البلدين والتنسيق في المواقف العربية والدولية إضافة إلى إقامة مؤتمرات وأنشطة لتبادل الخبرات والتجارب القضائية والقانونية.

وكان الوزير التونسي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع اليمن وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سلفا وتبادل الخبرات والزيارات بين الكوادر القضائية والاستعداد للتعاون بشان التدريب وغيرها من الأنشطة المشتركة.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى تونس عبدالناصر باحبيب ووكيل وزارة العدل فيصل المجيدي.