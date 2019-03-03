حضرموت.. تدشين مشروع مياه ريف الساحل ودورة بحوث في سيئون

بدعم من منظمة اليونيسيف وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والإمارات بتكلفة ٣٤١ الف دولار، دشن فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت اليوم، مشروع مياه منطقة الصدارة مديرية حجر.
ويشمل المشروع تمديدات أنابيب بولي ايثلين بطول 41 كلم مختلفة الأقطار، وتوصيلات منزلية و800 عداد ويعمل المشروع بمضختي رفع تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 70 كيلو وات.
وفي سيئون بدأت دورة تدريبية تنظمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بوادي وصحراء حضرموت وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة الخاصة بتطوير الأداء الإداري.
وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري أهمية الدورة لموظفي السلطة المحلية لتحسين العمل الإداري بالهيئات والمؤسسات الخدمية، داعيا المشاركين الى الاستفادة من البرنامج للارتقاء بالعمل الاداري و تحسين أداءه.
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