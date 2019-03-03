بدء ترتيبات بناء مدينة تعليمية في المهرة بدعم من المشروع السعودي لاعمار اليمن

بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكد محافظ المهرة راجح باكريت بدء ترتيبات تنفيذ المدينة التعليمية الجامعية ومشاريع تعليمية نوعية في المحافظة. جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأحد عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي وعميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية الدكتور فائز بن مركب والكادر الأكاديمي للكليتين. وأستمع المحافظ خلال اللقاء، إلى جملة من القضايا والهموم والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية في الكليتين والخطط والتصورات الخاصة بتطوير العمل.

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