شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: قوة حوثية ضخمة تنقلب على "عبدالملك الحوثي" وتوجه ضربة قوية لأنصارهم قرب حجور ..شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية بمديرية كشر في محافظة حجة - شمال غرب اليمن - إن عشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية انسحبت من جبهة حجور عقب حشد للمليشيات إلى جنوب مديرية كشر .

وأكد المصدر " إن مليشيات الحوثي حشدت عشرات العناصر من أبناء مديرية أسلم بهدف مقاتلة أبناء مديريات حجور عبر التمركز في مناطق المشبه وجبال بني شهر في مديرية كشر.إلا أن تلك العناصر رفضت قتال أبناء القبائل مشيرة بأنها لن توجه سلاحها لأي مواطنين من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن قيادة مليشيا الحوثي أصدرت بلاغاً للنقاط الأمنية بعدم السماح بمغادرة أحد، وأن من يريد أن يغادر فعليه أن يسلم سلاحه. وتقوم المليشيا الحوثي بحشد مجاميع من أبناء القبائل، مستغلة أوضاعهم المادية، وتقوم بإرسالهم إلى محارق الموت للمشاركة بالحرب العبثية التي افتعلتها.