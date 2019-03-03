شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يحرر مواقع استراتيجية في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة.

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ووفقا لموقع "سبتمبر نت" حرّرت قوات الجيش شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة "النقعة" بمديرية الصفراء عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي.

كما حررت قوات الجيش جبل "نواف" الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق "الرزامات" و"النقعة" و ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة ابطال الجيش على مخازن اسلحة تابعة لها.