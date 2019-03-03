شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. بدات المعركة وحرب طاحنة في هذه "المحافظة" الذي لطالما انتضر جميع الشعب اليمني تحريرها .. شاهد ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الشرعية ومسلحي جماعة الحوثي، صباح اليوم الاحد في مدينة الحديدة.

وذكر مصدر أمني ، أن “المواجهات اندلعت في بعض الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة”. بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول التركية" نقلا عن المصدر الأمني .

وأشار إلى أن الاشتباكات جاءت بعد قيام مسلحي الحوثي بخرق الهدنة وقصف مواقع للقوات الحكومية في عدة أحياء بينها حي 7 يوليو، وحي منظر، وقرب مدينة الصالح”.

ولفت إلى أن “الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات”.

واتهم المصدر، مسلحي الحوثي، “بتكثيف خروقاتهم الميدانية خلال الخمسة أيام الماضية، في عدة أماكن بمدينة الحديدة وضواحيها”، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، قالت ألوية العمالقة التابعة للشرعية، إن 12 مدنيا بينهم طفلان، سقطوا بين قتيل وجريح، جراء قصف عشوائي بقذائف الهاون، شنه الحوثيون على مدينة التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة”.

وسبق أن اتهم الحوثيون، القوات الحكومية، بشكل متكرر، بارتكاب خروقات للهدنة في الحديدة، التي بدأ سريانها بعد 5 أيام من اتفاق ستوكهولم.