شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان : هذا الميناء سيسقط أهمية ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، اليوم، مقترح بإنشاء ميناء بديل لميناء الحديدة.

مؤكدً في تغريدة له عبر "تويتر"، إن تحويل السفن إلى ميناء في أطراف الحديدة ينشأ مؤقتاً لهذه الغاية ويكون في الأراضي التي تحت حماية قوات التحالف سيسقط الأهمية لميناء الحديدة ..ما رأيكم؟

واردف قائلاً " في ستة أشهر يمكن أن ينشأ الميناء البديل لميناء الحديدة.. ويسمى ميناء الوطن".

وأختتم خلفان تغريدته بالقول "ستة أشهر ويكون ميناء الحديدة بلا سفن.. وميناء الوطن.. شغال".



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