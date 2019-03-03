شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات عاجلة : انتصار كبير لقبائل «حجور» وفرار الحوثيين الى «أفلح» والطيران يفتك بعشرين انقلابيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قبائل حجور في محافظة حجة (شمال غرب اليمن) اليوم الاحد ، انتصارات ميدانية وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة.

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وقالت مصادر ميدانية ان قبائل حجور استعادت منطقة (بني شوس) الواقعة في أطراف مديرية كشر جنوب حجة.

وذكرت المصادر لمأرب برس ان معارك عنيفة اندلعت بين القبائل والحوثيين انتهت ، بتقدم القبائل واجبار مليشيا الحوثي على الفرار من بني شوس باتجاه مديرية أفلح.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية ، غارات عنيفة على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مناطق كشر.

واسفرت الغارات عن مقتل نحو 20 عنصرا من مليشيا الحوثي ، حيث استهدفت آليات عسكرية قرب مناطق العبيسة والمندلة بمديرية كشر.