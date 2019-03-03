شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا ترتكب مجزرة جديدة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد وأصيب 12 مدنياً بينهم طفلين، في مجزرة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء قصفها العشوائي والهستيري على مدينة التحيتا جنوب الحديدة غربي البلاد، في انتهاك مستمر للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.

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وذكرت مصادر محلية أن المليشيا قصفت المدينة بأكثر من 40 مقذوف هاون بطريقة عشوائية وهستيرية، ما أدى إلى مقتل مدنييّن وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة ومتفاوتة.

وأوضح المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية، وبعدها تم تحويلهم إلى مستشفى الخوخة الميداني ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى العاصمة عدن نتيجة إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها نتيجة القصف.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة مقطع فيديو، لضحايا المجزرة الحوثية الجديدة في مدينة الحديدة، والذي يظهر مدى بشاعة الجريمة الحوثية وتحديها السافر للهدنة الأممية والمجتمع الدولي.

وشنت مليشيا الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً على حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة، بقذائف الهاون والهاوزر مما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وإحراقه بشكل كامل.