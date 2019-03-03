شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ساره الملك سلمان يصدر قرار بفتح الأبواب لدخول اليمنيين مع عائلاتهم الى الاراضي السعودية .(التفاصيل كامله) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بامكان اي يمني الدخول الى الاراضي السعودية بكل يسر وسهولة والحصول على التاشيرة خلال 24 ساعة فقط، وكل ما عليه ان يعلن رغبته هو وعائلته الحضور للفعاليات التي تعلن عنها الجهات الرسمية ليصبح الدخول متاح لهم. فقد وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على استحداث تأشیرة باسم (زیارة فعالیة)،

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تصدر للراغبین في حضور الفعالیات التي تقام في المملكة. وتضمن القرار اعتماد عدة ضوابط لإصدار تلك التأشیرة تتضمن قیام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجیة بتأسیس رقم تعریفي للتأشیرة، وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ صدور هذا القرار. و تقوم الجهات الحكومیة المرخصة للفعالیات التي تقام في المملكة بتزوید وزارة الخارجیة ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعالیات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي فعاليه بمدة لا تقل عن شهرین، وذلك لإضافت الفعاليات في الأنظمة الآلیة للتأشیرات كما كلفت وزارة الخارجیة بالقیام بإرسال نوع الفعالیة ضمن البیانات الخاصة بالتأشیرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني وتقوم وزارة الخارجیة (سفارات وقنصلیات المملكة في الخارج) بإصدار التأشیرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالب