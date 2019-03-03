شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حوثي في الحديدة وقبائل حجور تكبد الحوثي 500 قتيل منذ بدء المعارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحاول الجماعة المدعومة إيرانياً التنصل من اتفاق السويد، ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن عناصر الميليشيات صعدوا أمس في جبهات الحديدة بالتزامن مع وجود رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد بالقرب من خطوط التماس.

وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية نفذت محاولتي تسلل فاشلة صوب الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة الحديدة، مع بدء اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي عقد صباحاً في مناطق سيطرة المقاومة المشتركة، برئاسة الجنرال لوليسغارد وحضور فريق الحكومة.

وأضافت أن الميليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة، ضمن محاولاتها اليائسة للتسلل إلى محيط مقر انعقاد الاجتماع، وفي حضور رئيس لجنة الرقابة، وهو ما اعتبرته المصادر تحدياً صارخاً للجهود الأممية الرامية لإنقاذ اتفاق استوكهولم.

في غضون ذلك أدى تصعيد الميليشيات في محافظة الحديدة إلى مقتل مدنيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين إثر قصف على منازل السكان في مديرية التحيتا جنوب المحافظة. وأفاد موقع «ألوية العمالقة» الحكومية بأن الميليشيات استهدفت صباحاً الأحياء الشمالية لمديرية التحيتا بأكثر من 12 قذيفة هاون ومدفعية وصاروخية، وهو ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة العشرات من المواطنين، معظمهم من الأطفال، كما تهدمت الكثير من المنازل.

وحسب الموقع، أمطرت الميليشيات مركز المديرية بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ، بعد أن كانت كثفت القصف مساء الجمعة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المديرية نفسها بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر.

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من 500 قتيل منذ مطلع الشهر الماضي، جراء ضربات طيران التحالف الداعم للشرعية والمواجهات من رجال القبائل في حجور، حيث مديرية كشر في محافظة حجة الحدودية.

وفيما تواصلت، أمس، المواجهات، نفذ التحالف الداعم للشرعية إنزالاً جوياً لمساندة قبائل حجور، هو الخامس منذ بدأ التدخل لإسنادهم بالذخيرة والمؤن الطبية والغذائية والأسلحة، طبقاً لما أفاد به الموقع الرسمي للجيش اليمني.