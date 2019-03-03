محافظ حجة يكشف وصول تعزيزات من المناطق العسكرية لدعم قبائل حجور

كشف محافظ محافظة حجة، اللواء عبدالكريم السنيني، أن تعزيزات عسكرية من المناطق للعسكرية لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة لفك الحصار عن قبائل حجور، وصلت إلى المنطقة العسكرية الخامسة شمال غرب المحافظة.

ونقل موقع المشهد اليمني، عن السنيني أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار على أبناء حجور من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، "بات قريباً" .. لافتاً إلى أن جبهة حجور، هي جزء لا يتجزأ من جبهات المنطقة العسكرية الخامسة وأن قيادتي المنطقة والمحافظة حاضرة بقوة وتساهم بالدعم بالسلاح، وساهم طيران التحالف لدعم الشرعية، في تدمير جزء كبير من القوة التي استخدمها الحوثي لمحاولة مداهمة واقتحام كُشر وما جاورها.

وثمّن اللواء السنيني دور التحالف العربي المساند لأبناء حجور عبر الانزال الجوي والذي يشمل "مواد إغاثية ودوائية".

وفي وقت سابق، وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، المشير، عبدربه منصور هادي، بتحرك ألوية في المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، إلى منطقة الوديعة .

وتضمنت التوجيهات الدفع بهذه الألوية العسكرية وعددها ثلاثة ألوية إلى محافظة حجة، للمشاركة مع ستة ألوية أخرى في عمليات تحرير المحافظة وفك الحصار عن قبائل حجور التي تقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وتكبدها خسائر بشرية فادحة .

وجاء الوثيقة، أنه بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وعطفاً على توجيهات نائبه وعلى تعليمات وزير الدفاع، يتم تحريك ثلاث كتائب من المنطقة الأولى وكتيبة من المهرة، وكتيبة من المنطقة العسكرية السابعة، وكتيبتين من المنطقة العسكرية الثالثة، وواحدة من المنطقة السادسة، ليتم نقلهم إلى المنطقة العسكرية الخامسة في مهمة فك الحصر عن قبائل حجور .