تفاصيل لقاء نائبا رئيس الوزراء بوزير الخارجية البريطاني في عدن

بحث نائبا رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي والمهندس أحمد الميسري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الدولية الرامية لاحلال السلام في اليمن ودفع مليشيات الحوثي لتنفيذ محادثات ستوكهولم.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان موقف الحكومة الشرعية ثابت وينشد السلام الدائم رغم ان قوات الجيش الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة ومع ذلك فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم ايمانا منها بخيار السلام.

فيما نوه الخنبشي بنتائج لقاء الوزير البريطاني مع فخامة رئيس الجمهورية حول مشاورات ستوكهولم انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرص الحكومة الشرعية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم وتنفيذ القرارات الدولية وخاصة انسحاب مليشيات الحوثي من الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى وفتح ممرات امنة للمواطنين وتبادل الاسرى والمختطفين ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وأشار الى جهود الحكومة الشرعية لتصحيح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الانقلاب.. موضحا ان الحكومة اقرت موازنة عام 2019م وكذا تصحيح الفجوة بين الايرادات والنفقات .. لافتا الى ان مليشيات الحوثي تقوم بجباية الايرادات بصورة تعسفية في مناطق سيطرتها.

من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني على موقف حكومة بلاده الداعم للحل السياسي..مضيفا ان الحكومة البريطانية قدمت مساعدة انسانية لليمن بقيمة 200 مليون جنية استرليني .

وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي التقى الملحق العسكري البريطاني لدى اليمن العقيد جوي ماثيو ستاورز لبحث مجالات التعاون في الجانب الامني والسبل الكفيلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأعرب الخنبشي عن تقدير اليمن لمواقف المملكة المتحدة ودورها في معالجة الازمة اليمنية .. معربا عن أمل الحكومة الشرعية في أن تلعب بريطانيا دورا بارزا للخروج من الازمة بالحل الشامل ووقف كافة التجاوزات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية على المدن والمناطق التي تحت سيطرتها.

حضر اللقاء وزير الخارجية، خالد اليماني .