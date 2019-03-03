قبائل حجور تستعيد منطقة إستراتيجية والطيران يوقع 20 قتيلاً بصفوف المليشيا

حققت قبائل حجور بمحافظة حجة انتصارات كبيرة اليوم الاحد في حربها ودفاعها عن ارضها وعرضها ضد مليشيات الارهاب الحوثية.

وقالت مصادر ميدانية “ان رجال “قبائل حجور” استعادوا منطقة بني شوس بأطراف كشر جنوبا، بعد سيطرة ميلشيات الحوثي عليها منذ قربة أسبوعين، حيث دارت معارك عنيفة أجبرت الميلشيات على الفرار باتجاه مديرية أفلح”.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية صباح اليوم الأحد، استهدفت طقما يقل عناصر من المليشيا، في القرعة شمال شرق العبيسة، كما استهدف غارة أخرى عربة لمليشيا الحوثي غربي المندلة.

وأسفرت تلك الغارات عن مقتل 20 من ميلشيات الحوثي. بحسب المصادر الميدانية.

وتستمر ميلشيات الحوثي في فرض حصار خانق على أبناء “قبائل حجور” من كل الاتجاهات حول مديرية كشر، وانقطاع الاتصالات لليوم الثالث على التوالي.

وتدور معارك منذ أكثر من شهر في عدد من الجبهات في ظل صمود واستبسال من قبل القبائل في صد هجمات الحوثيين وتكبيدهم خسائر.

ونشر الناشط عامر السعيدي معلومات وتفاصيل حول سير المعارك في عدة مناطق بمديرية حجور، حيث اكد أنه تم :”تحرير بني شوس أطراف كشر جنوبا بعد أسبوعين من دخول الحوثي إلى القرية ولا يزال الأبطال يلاحقون فلول الحوثي ويطردونهم باتجاه مديرية أفلح”.

واضاف السعيدي ان المليشيات :” فشلت في شن هجوم عنيف للحوثي على جبل جمانة في بني رسام.. على هذا الجبل شن الحوثي أكثر من عشرين زحفا خلال شهر وانكسرت كلها”.

وفي الجبهة الشرقية قال عامر السعيدي ان الحوثي حشد أتباعه وهاجم جبل المنصورة منذ ظهر الأمس، واستمات من أجل العودة إلى المنصورة لكن صمود أحرار حجور أذاقه المر والويل وانكسر الهجوم منتصف الليل.

من جهته أفادت مصادر قبلية اليوم الأحد، بأن أعدادا كبيرة من رجال القبائل انضمت إلى قبائل حجور؛ للمساعدة في قتال مليشيات الحوثيين، مضيفة أن المئات من أبناء القبائل الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات انشقوا لينضموا إلى قبائل حجور، تزامنا مع استعداد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن مدينة ” كشر” بمحافظة حجة شمالي البلاد.

وأشارت المصادر وفقا لقناة العربية أنه قتل القيادي الحوثي العقيد نبيل عبد الله صالح القعود مع عشرات الانقلابين في مواجهات مع مقاتلي قبائل حجور جنوب مديرية كشر، مؤكدة أن القعود كان من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات جديدة من قوات الجيش إلى الساحل الغربي في محافظة حجة، موضحة أنها انضمت إلى المنطقة العسكرية الخامسة؛ للمشاركة في فك الحصار عن قبائل حجور، والالتحام بها؛ لفتح جبهة جديدة في عمق مناطق سيطرة الحوثيين.