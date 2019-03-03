الأمم المتحدة تؤكد إستشهاد خمسة أطفال في التحيتا بالحديدة

أكدت هيئة الأمم المتحدة، إستشهاد خمسة أطفال بسقوط قذيفة على منزلهم في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .
وقال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف، في بيان، أن الأطفال قتلوا بينما كانوا يلعبون في المنزل في الهجوم الذي وقع الخميس.
ولم يذكر البيان الجهة المسؤولة عن الحادث، ولكن مصدراً طبياً في التحيتا قال إن الأطفال القتلى نُقلوا إلى مستشفى في منطقة الخوخة، الخاضعة للقوات الحكومية.
وبحسب المصدر، فإن الأطفال الشهداء تتراوح أعمالهم بين 6 و 10 أعوام.
وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إنتهاكاتها لإتفاق الهدنة في الحديدة بإستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المناطق المحررة .
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