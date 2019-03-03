معارك هي الأشد منذ أسابيع بالحديدة وسيطرة شرعية على مواقع بمحيط "الحلقة"

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الأحد، بأن "اشتباكات اندلعت في مدينة الحديدة وهي الأشد منذ أسابيع بين ميليشيات الحوثي وقوات المقاومة المشتركة".

وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن "مواجهات عنيفة دارت في حلقة الخضار المركزية والمقاومة تتقدم وتسيطر على مواقع جديدة في محيط الحلقة ".

وبينت المصادر، أن الاشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة اندلعت في أحياء شرقية وجنوبية بضواحي مدينة الحديدة.

وأضاف أن المواجهات "جاءت بعد أن استمر الحوثيون في خرق الهدنة وقصف مواقع للقوات الحكومية المشتركة".

وبدأت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، في ظل اتهامات للحوثيين بخرقها، بعد قبول اتفاق ستوكهولم، الذي رعته الأمم المتحدة في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لحل الوضع في الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين.