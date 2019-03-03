استصال ورم يزيد عن نصف كيلو جراما من طفل في المكلا

تمكن الدكتور احمد سالم باخلعة، اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الاطفال، والفريق الجراحي بمستشفى حضرموت الحديث من أنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر 3 شهور ونصف من ابناء مدينة سيؤن.

حيث تم استئصال ورم في الصدر ضاغط على الرئة والقصبة الهوائية والبلعلوم ويزن حوالي نصف كيلو جرام تقريبا.

واستغرقت العملية النوعية للطفل حوالي ساعتين داخل غرفة العمليات ، وتأتي العملية بعد معاناة ما يقارب الشهر مع ضيق شديد في التنفس والازرقاق مع صعوبة شديدة في البلع بعد تحويله من مدينة سيؤن الى المكلا .

وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية للاطفال الرضع ، وبفضل الله ينعم الطفل الآن بوضع مستقر بعد العملية، وهو بصحة جيدة ، حيث شارك في نجاح هذه العملية الدكتور احمد باخلعة، والفريق الجراحي بالمستشفى الدكتور محمد باحكم اختصاصي التخدير، والدكتور اشرف باصليله مقيم الجراحة العامة وفنيي العمليات انجو الهندية و خالد عمر غويثان ومبارك كومان وفنيي التخدير عمر باغلاب وعبدالله باهديلة .