مقتل وإصابة 18 حوثياً خلال استعادة قرى جنوب كشر حجة

قتل 10 من الحوثيين وأصيب 8 آخرون، الأحد، خلال استعادة عدد من القرى جنوب كشر بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وبحسب متابعة "الخليج 365"، تمكنت المقاومة اليمنية في بلدة حجور بمحافظة حجة، الأحد، من استعادة عدد من القرى في الحدود الجنوبية لمديرية كشر، شمالي غرب البلاد، وإحباط هجمات حوثية بمناطق مختلفة.

وأسفرت المعارك عن مقتل 10 حوثيين وإصابة 8 آخرين واغتنام رشاشات وذخائر من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر محلي وفق "العين الإخبارية" إن قبائل حجور تمكنت من استعادة قرى بني شوس، بعد هجوم معاكس على مليشيا الحوثي الانقلابية في الجهة الجنوبية المحاذية لمديرية أفلح الشام.

ومنذ نحو شهر تشهد حجور معارك ضارية، تمكنت خلالها القبائل من إحباط الهجمات كافة التي نفذتها المليشيا الحوثية على مديرية كشر، وقد أدى صمودها ذلك لتوسع المعارك ضد الحوثيين في مديرية "قارة" المجاورة لها، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

وفي نهاية الشهر الماضي، أحبطت المقاومة الشعبية في حجور حجة اليمنية هجوما عنيفا شنته المليشيا الانقلابية، في أعقاب يومين من المعارك المتواصلة والتي أسفرت عن مقتل 40 حوثيا وإصابة 70 عنصرا آخرين، فضلا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات للتحالف ونيران القبائل، اليوم الأحد.