بدء الدورة التدريبية "TOT" لكوادر وقيادات السلطة المحلية بوادي حضرموت

بدأت اليوم بسيئون الدورة التدريبية "TOT" التي تنظمها الادارة العامة لبحوثالتنمية الادارية والتدريب بوادي وصحراء حضرموت وبتمويل من السلطة_المحلية بالمحافظة .

وتستهدف الدورة على مدى 10 أيام 30 مشاركا من كوادر وقيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء .

وفي افتتاح الدورة اشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الى ان الانسان يحتاج بشكل دائم الى التدريب والتأهيل باعتباره عامل مهم يساعد القائد على الادارة السليمة .

داعيا المشاركين الى الاستفادة من البرنامج والعمل وفق المتاح و تحدي الظرف الاستثنائي للبلاد في الارتقاء بالعمل الاداري و تحسين اداءه .

بدوره اشار مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية و التدريب بالوادي والصحراء المهندس عمر_باشدادة الى ان الدورة تأتي في سياق اطلاق مشروع تأهيل قيادات السلطة المحلية باعتباره عامل حيوي يعول عليه في عملية التنمية الادارية و عونا في نقل المعرفة وتبادلها في الادارة ذات التخصص الواحد والتي ستعمل على ايجاد مدربين محليين يقع عليهم عاتق تطوير الهيئات والقطاعات الحكومية و الخاصة في مجالات تخصصيه .

من جانبه لفت مدرب الدورة المدرب الدولي عمر دومان الى ان الدورة تتضمن 20 دورة تدريبية يخرج منها المتدرب مشخص للحالة الادارية التي يعمل بها ، ويقدم مقترحات بالعلاج المناسب لاي اشكاليات او صعوبات في بيئة عملة والتي بدورها ستؤسس لبناء اداري متكامل ينهض بالقطاعات الحكومية والخاصة نحو التنمية و النهضة الرائدة .

حضر حفل الافتتاح مدراء عموم عدد من الاجهزة التنفيذية بالوادي والصحراء .