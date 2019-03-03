بدء الدورة التدريبية "TOT" لكوادر وقيادات السلطة المحلية بوادي حضرموت

بدأت اليوم بسيئون الدورة التدريبية "TOT" التي تنظمها الادارة العامة لبحوثالتنمية الادارية والتدريب بوادي وصحراء حضرموت وبتمويل من السلطة_المحلية بالمحافظة .
وتستهدف الدورة على مدى 10 أيام 30 مشاركا من كوادر وقيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء .
وفي افتتاح الدورة اشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الى ان الانسان يحتاج بشكل دائم الى التدريب والتأهيل باعتباره عامل مهم يساعد القائد على الادارة السليمة .
داعيا المشاركين الى الاستفادة من البرنامج والعمل وفق المتاح و تحدي الظرف الاستثنائي للبلاد في الارتقاء بالعمل الاداري و تحسين اداءه .
بدوره اشار مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية و التدريب بالوادي والصحراء المهندس عمر_باشدادة الى ان الدورة تأتي في سياق اطلاق مشروع تأهيل قيادات السلطة المحلية باعتباره عامل حيوي يعول عليه في عملية التنمية الادارية و عونا في نقل المعرفة وتبادلها في الادارة ذات التخصص الواحد والتي ستعمل على ايجاد مدربين محليين يقع عليهم عاتق تطوير الهيئات والقطاعات الحكومية و الخاصة في مجالات تخصصيه .
من جانبه لفت مدرب الدورة المدرب الدولي عمر دومان الى ان الدورة تتضمن 20 دورة تدريبية يخرج منها المتدرب مشخص للحالة الادارية التي يعمل بها ، ويقدم مقترحات بالعلاج المناسب لاي اشكاليات او صعوبات في بيئة عملة والتي بدورها ستؤسس لبناء اداري متكامل ينهض بالقطاعات الحكومية والخاصة نحو التنمية و النهضة الرائدة .
حضر حفل الافتتاح مدراء عموم عدد من الاجهزة التنفيذية بالوادي والصحراء .
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