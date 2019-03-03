وصول معدات كهرباء عدن بحضور مندوبي شركة بترومسيلة

انتهت عملية التفريغ للباخرة Anna Maria في الساعة الاولى من يوم الجمعة الماضية، في ارصفة المعلا بميناء عدن.

وكانت الباخرة تحمل اكثر من 380 طن من المعدات الخاصة لعملية النقل لمشروع كهرباء عدن الجديدة للمرحلة الاولى 264 ميجاوات وهي اول معدات تصل الى عدن وهي عبارة عن معدات خاصة لنقل توربينات الكهرباء خاصة للمشروع التي من المقرر ان تصل على متن الباخرة اليوم الاحد 3 مارس الجاري.

وتمت عملية تفريغ الباخرة بحضور منذوبين عن شركة بترومسيلة القائمة بالمشروع كهرباء عدن الجديدة و فنيي وعمال الشركة البريطانية المتخصصة بعمليات النقل الذين اشرفوا على عملية تفريغ والنقل من الباخرة والميناء الى موقع المشروع .

و ياتي ذلك بالنعاون والتنسبق مع قيادة موانئ عدن ممثلة بالرئيس التنفيذي رئيس مجلس الادارة لموانئ عدن محمد علوي امزربه الذي وجه بتسهيل واعطاء الاولوية للبواخر مشروع عدن الجديدة وتقديم كافة الخدمات في ارصفة ميناء المعلا و ميناء عدن للحاويات لما فيها المصلحة العامة و تنفيذآ لتوجيهات فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

وجاء ذلك في اللقاء الذي تم مطلع الاسبوع الماضي بالرئيس التنفذي لموانئ عدن مع منذوبي شركة بترمسيلة بمكته.

وتحتوي المعدات التي تم اخراجها من الباخرة ثمان حاويات منها 4 حاويات 40 قدم وحاوية 20 قدم وحاوية 10 قدم و كرين 90 طن ومولد كهرباء كبير و اثنين لوييد قاطرات و معدات متنوعة تابع للنقل.