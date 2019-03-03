لأول مرة.. وصول وزير الخارجية البريطاني إلى عدن

أفادت مصادر عن وصول وزير الخارجية البريطاني جريمي هينت ظهر اليوم الاحد الى العاصمة المؤقته عدن.

وذكرت المصادر إن هينت وصل في زيارة سيلتقي خلالها برئيس الوزراء ومسئولي الحكومة.

واستقبل وزير الخارجية في مطار عدن الدولي عددا من المسؤولين في الحكومة فيما كان هينت قد وصل هينت على متن طائرة لاتحمل علم اي دولة.

وكان سفير بريطانا في اليمن ما يكل ارون شدد في تصريحات صحفية على دعم الحل اليمني بالشكل الذي تراه المملكة بتطبيق الاتفاقيات استناداً إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 لإرساء الاستقرار والسلام في يمن موحد، إذ ترى بريطانيا في هذا الخيار الحل الأسلم بعد التعمق بطبيعة التوجهات الأخرى التي لا ترى بريطانيا أصلاً إجماعاً عليها من سكان المنطقة الواحدة.

وفيما يتعلق ببوادر التزام كامل من الحوثيين باتفاق الحديدة، وموقف اللجنة الرباعية في حال تحايلت الميليشيات قال السفير "نحن الآن متفائلون بقدرتنا على إجبار الحوثي على تطبيق الاتفاق، من حق السعودية أن تكون غير واثقة بوعود الحوثيين ولكن يجب أن يعلم شركاؤنا السعوديون أن أهدافنا لليمن ليست بعيدة عن أهدافهم، وأولوياتنا متقاربة معهم، نعم نحن ندفع لحل سلمي وسياسي ولكن لا نتهاون مع ضمان أمن واستقرار المنطقة وتطهيرها من أي نفوذ إيراني قد يصل إلى الحوثي أو غيره.

وأضاف " قائلاً: سنستمر بالدفع لإجبار الحوثيين على الالتزام بكل ما اتفقنا عليه في الحديدة ونتوقع حدوث هذا في الأسابيع المقبلة، كما أرى في وصول الفريق الأممي إلى سواحل البحر الأحمر اليمنية مؤشراً إيجابياً على أن الحوثي لن يتمكن من المراوغة أكثر، فنحن مدركون لكل ما يحدث ونراقب الحوثي ولن نقبل سوى بالتزامه باتفاق الحديدة".