شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: الريال اليمني ينهار بشكل كبير والريال السعودي والدولار يحققان رقم قياسي .. (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى.

وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الأحد الموافق3مارس 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي:

شراء585

البيع | 590

الريال السعودي :

شراء| 155

البيع | 156

أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي :

شراء587

البيع | 592

الريال السعودي :

شراء 157

البيع | 159

تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.