البحسني يدشن دورتي المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الثانية

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الدورة التدريبة لأفراد لواء الريان و لواء الشرطة العسكرية.

في الافتتاح تحدث القائد البحسني عن أهمية التدريب في القوات العسكرية و خاصة في مثل هذه الدورات التخصصية في المهام.

وأضاف المحافظ " البحسني " قائلا اليوم حضرموت تفتخر بأبنائها وهم يحمون هذه الأرض في ظل ما يعيشه الوطن من أزمات من خلال ما تقوم به هذه المليشيات الانقلابية بحق الوطن.

وشدّد القائد البحسني على أفراد الدورة ضرورة التحلي بأخلاق العسكري الفطين في التعامل بالتدرج العسكري ونقل ما تلقوه من معارف وتنفيذها على أرض الواقع.

مشيداً في ذات الوقت بالدور الكبير للمدربين في الميدان وصقل الجندي وتهذيبه عسكرياً وهو دور كبير يقوم به هؤلاء المدربين يشكرون عليه.

حضر تدشين الدورة قائد لواء الريان العميد ركن طالب بارجاش وقائد لواء الشرطة العسكرية العميد ركن شيخ مصطفى الحامد وعدد من القيادات العسكرية.