الجيش يسيطر على شعاب الحنكة وجبال بني أمية في صعدة

حررت قوات الجيش مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية يوم أمس، السبت، مناطق جديدة في منطقة النقعة بمحافظة بصعدة.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أبطال قوات الجيش الوطني سيطرت شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية.

وأوضح العميد الغنيمي أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من أفراد المليشيا، والسيطرة على مخازن أسلحة كبيرة محفورة وسط حيال بني أمية.

ومن جانب آخر، لقي عنصرين حوثيين مصرعهما وجرح آخرون، جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في وقت سابق، غربي محافظة تعز

جاء ذلك بعد وصل تعزيزات جديدة من عناصر الميليشيا، يوم الخميس الماضي، إلى تبة الجبيرية بمنطقة العنيين مديرية جبل حبشي غربي تعز.

المصادر أكدت أن عناصر الميليشيا الحوثية التي قدمت إلى منطقة “العنيين” لم تكن لديها معلومات بخريطة الألغام التي زرعها الانقلابيون من قبل، ما أدى إلى مقتلهم بانفجار عدد من الألغام.

ويوم أمس، أحبط الجيش الوطني مسنودا باالمقاومة الشعبية عملية تسلل لمليشيا الحوثي على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء غرب محافظة الضالع.

وقالت مصادر في اللواء 30 مدرع إن وحده من الجيش خاضت مواجهات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة مع عناصر حوثية تسللت إلى محيط قلعة يراخ.

واكدت المصادر ان الجيش تمكن عقب المواجهات من بسط نفوذة على معظم القلعة وقتل وإصابة العديد من مسلحي الحوثي.

فيما يواصل رجال الجيش تمشيط ما تبقى من القلعة الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع.