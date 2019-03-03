الجيش يدحر المليشيا من مناطق استراتيجية في الصفراء بمحافظة صعدة

دحرت قوات الجيش مليشيا الحوثي من عدة مناطق في مدينة الصفراء بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وطبقا لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش حررت شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة “النقعة” بمديرية الصفراء عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما حررت قوات الجيش اليمني جبل "نواف" الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق "الرزامات" و"النقعة" وظهران الجنوب في السعودية.

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية الانقلابية قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة الجيش اليمني على مخازن أسلحة تابعة للمليشيا الإرهابية.

وكان الجيش اليمني قد حقق انتصارات مهمة في معاقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمالي البلاد، فيما أحبط تسللا حوثيا في محافظة تعز جنوبا.

ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية عن قائد لواء حرب واحد، العميد محمد الغنيمي، قوله إن قواته بغطاء جوي من قوات التحالف العربي، حررت سلسلة "جبال بني أمية" و"شعاب الحنكة" في بلدة النقعة بالصفراء على حدود مركز المحافظة.

وذكر المسؤول العسكري أن الجيش اليمني عثر على أنفاق وسط جبال "بني أمية" تضم مخازن أسلحة كبيرة، إذ يتخذ الانقلابيون معظم الجبال في معقلهم، مخازن محصنة للأسلحة المنهوبة من معسكرات الدولة.

وأسفرت العمليات العسكرية، التي تشارك فيها مروحيات الأباتشي، عن مقتل وجرح العشرات بصفوف مليشيا الحوثي، فضلا عن الخسائر المادية، وفق المسؤول العسكري.

وتعد الصفراء، إحدى جبهات المحور الشمالي، الذي يضم جبهات كتاف والبقع وجبهة الحشوة، فيما يخوض الجيش الوطني، معارك ضارية في 8 مديريات بمحافظة صعدة، ضمن تكتيك مدروس يهدف لعزل المعقل الأم للانقلابيين عن بقية الجبهات اليمنية.