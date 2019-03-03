انفجار المعارك هي الأعنف بين القوات المشتركة والمليشيا في الحديدة

أفاد سكان في محافظة الحديدة أن معارك عنيفة هي الأعنف انفجرت فجر اليوم بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في المدينة.

وذكر السكان أنهم سمعوا انفجارات عنيفة وإطلاق نار سُمع دويها بالقرب من سوق الحلقة وشارع الخمسين وحي 7 يوليو، شرقي المدينة، حيث تقع خطوط التماس بين قوات الطرفين.

واستمرت دوي الانجارات لعدة ساعات في ذات المناطق.

وفي سياق متصل قال المركز الإعلامي لقوات العمالقة الحكومية، إن الحوثيين قصفوا بشكل مكثف منطقة منظر جنوبي مدينة الحديدة، ما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وإحراقه وكل الأثاث والمقتنيات التي كانت بداخله.

ونقل عن شهود عيان قولهم إن القصف "جعل مالك المنزل يصاب بجلطة دماغية فور مشاهدة منزله وقد تحول إلى ركام".