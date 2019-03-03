حجة: قبائل كبيرة تنضم إلى قبائل حجور وترفض جرائم الحوثي

قالت مصادر محلية إن عددا كبيرا من رجال القبائل انضمت اليوم الاحد إلى قبائل حجور للمساعدة في قتال مليشيات الحوثيين.

وذكرت المصادر وفقا لما نقلته فضائية العربية أن القبائل الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات انشقوا لينضموا إلى قبائل حجور، تزامنا مع استعداد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن مدينة " كشر" بمحافظة حجة شمالي البلاد.

وأشارت المصادر وفقا لقناة العربية الإخبارية إلى أنه قتل القيادي الحوثي العقيد نبيل عبد الله صالح القعود مع عشرات الانقلابين في مواجهات مع مقاتلي قبائل حجور جنوب مديرية كشر، مؤكدة أن القعود كان من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات جديدة من قوات الجيش إلى الساحل الغربي في محافظة حجة، موضحة أنها انضمت إلى المنطقة العسكرية الخامسة؛ للمشاركة في فك الحصار عن قبائل حجور، والالتحام بها؛ لفتح جبهة جديدة في عمق مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وصول التعزيزات العسكرية، مشيرا إلى أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار - التي تقع عند ملتقى محافظات حجة وعمران وصعده -من قبل الحوثيين بات قريبا.

في سياق متصل بتطورات الأوضاع، اندلعت الاشتباكات مجددا بين القوات الشرعية وبين عناصر من الميليشيات الحوثية بمحافظة الحديدة شمال غربي البلاد.