تدشين مشروع مياة منطقة الصدارة وضواحيها بمديرية حجر

برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني دشن بمنطقة الصدارة مديرية حجر مشروع مياة الصدارة بحضور مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت المهندس زاهر بن خوار الكثيري ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت المهندس وهيب يسلم غانم ومدير عام المديرية المحامي انور الشادلي.

واقيم بمناسبة تدشين المشروع حفلا خطابيا، ألقى خلال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف كلمة أوضح خلالها بأن المشروع يتكون من تمديدات أنابيب بولي ايثلين بطول 41 كيلومتر مختلفة الأقطار، وتوصيلات منزلية و800 عداد ويعمل المشروع بمضختي رفع تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 70 كيلو وات.

من جانبه أشار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت إلى أن مثل هذه المشاريع يجب الاستفادة منها ومن ديمومتها لتستمر في تقديم الخدمة للأهالي ولترفع المعاناة عنهم وأن ذلك يتطلب جهدا واهتماما من لجنة تشغيل المشروع بالتعاون مع المواطنين وعقال الحارات والمناطق المستفيدة، مؤكدا بأنه وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية ستعمل المؤسسة على انجاز اجراءات ضم المشاريع إلى مشاريعها وانشاء وحدة لمشروع مياه حجر اسوة بما تم في منطقتي ميفع وحصيحصة بمديرية بروم ميفع.

واختتم حفل التدشين الخطابي بكلمة من قبل مدير عام المديرية أكد خلالها على أهمية المشروع الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية امتدت لحوالي أربعة أشهر ليتم إيصال المياه الصالحة للشرب لكل منازل مركز الصدارة والمناطق المحيطة بها والتي يقدر سكانها بحوالي 6 ألف نسمة، بعد أن تعثر لأكثر من 14 عاما.

الجدير بالذكر أن مشروع مياه الصدارة تم تنفيذه بدعم من منظمة اليونسف وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومساعدات قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت ثلاثمائة وواحد وأربعون ألف دولار، وتم انجاز التصاميم والدراسات والإشراف من قبل فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت.