تداول ناشطون صورة تظهر عدد قتلى مسلحين غررت بهم مليشيا الحوثي الارهابية من قرية واحدة وهي قرية حاشر التابعة لسنحان بمحافظة صنعاء. وبحسب الصروة فإن عدد المغرر بهم من لقوا حتفهم يصل إلى خمسين فرداً عادو بصور وملصقات وبتوابيت. وأوردت الوسائل الأعداد التي وصفتها بالتقريبية مع تحديد نسبة كل محافظة يمنية في مناطق الشمال. وتوضح الوسائل الأرقام التقريبية للقتلى الذين تم الزج بهم مكرهين وتحت التهديد والترهيب والخوف والحاجة، على النحو التالي: صعدة: 15 ألف قتيل حوثي. ذمار: 9 ألف عمران: 7 ألف البيضاء: 5 ألف صنعاء: 5 ألف حجة: 5 ألف المحويت: 1500 إب: 800 الحديدة - ريمة - تعز: 500 الجوف - مأرب - شبوة: 1500 وتذكر المصادر " أن نسبة 50% من أجمالي القتلى بين مكرهين وتحت التهديد والخوف والحاجة، فيما 20 % بالجهل والتضليل والتحريض والتعبئة.

كانت هذه تفاصيل خبر 50 شخصاً من قرية واحدة غررت بهم مليشيا الحوثي فعادوا بتوابيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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