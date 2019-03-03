احتراق عربة عسكرية في عدن

قال سكان إن حادث مروري صباح اليوم الاحد ادى الى احتراق عربة عسكرية ووفاة سائقها بمدينة عدن. وذكر السكان أن العربة العسكري احترقت عقب اصطدامها بشاحنة نقل ثقيل كانت متوقفة على الطريق بمديرية المعلا. واضاف المواطنون ان سائق الطقم العسكري كان يسير بسرعة جنونية بمنطقة المعلا دكة واصطدم بشاحنة متوقفة أثناء محاولته التجاوز من اليمين. وتسبب الاصطدام باحتراق الطقم ووفاة سائقه الذي تفحمت جثته على الفور. وفي سياق متصل بمدينة عدن نفذ العشرات من موظفي السلطة القضائية بخور مكسر وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم الوظيفية. وخلال الوقفة رفع المشاركون لافتات تطالب بانصافهم . وفي ختام الوقفة اصدرت المحتجون بيانا دعوا فيه الى اصلاح وضع العاملين والموظفين في قطاع السلطة القضائية.

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