أبو الكرار قيادي حوثي رفيع يلقي حتفه في معارك حجور فمن هو؟

قالت مصادر محلية في محافظة حجة إن صهر قيادي حوثي بارز في مليشيا الحوثي الارهابية لقي حتفه في مواجهات مع أبناء منطقة كشر بالمحافظة.

وذكرت المصادر “إن المدعو “عمار عبد الرزاق هاشم الجرموزي” المكنى بـ ” أبو الكرار” قائد مجموعة لقي مصرعه أمس الجمعة مع عدد من أفراد مجموعته خلال مواجهات عنيفة مع أبناء القبائل.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو “الجرموزي” صهر القيادي الحوثي البارز المدعو “أبو عادل الطاووس” المشرف السابق لمحافظة ذمار.

ولفتت إلى أن الجرموزي وصل إلى حجور على رأس مجموعة من مقاتلي المليشيات الحوثية قبل أن يلقى حتفه هناك.

وتكبدت مليشيا الحوثي الارهابية جراء الاشتباكات والغارات الجوية بمقتل العشرات من مسلحيها بينهم قيادات ميدانية، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنقضي، في جبهات حجور بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر ميدانية مطلعة ورصد دقيق مصرع 10 قيادات ميدانية في مليشيات الحوثي الإرهابية، معظمهم سقطوا بنيران أبناء قبائل حجور في مديرية كشر وآخرين استهدفتهم مقاتلات التحالف العربي.