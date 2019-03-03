شكرا لقرائتكم خبر عن روسيتان تطعنان ثلاثة يمنيين بطعنات قاتلة في حادثة مجهولة الدوافع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت فتاتين روسيتين على طعن ثلاثة شبان يمنيين في الرقبة إصابة أحدهم خطيرة،وفق بيان ليمنيين مقيمين في روسيا.





وقال البيان انه في يوم الخميس، الموافق ٢٨من فبراير، الساعة الخامسة و النصف صباحا تعرض ثلاثة مواطنين يمنيين لعملية طعن في الرقبة، حالة أحدهم خطرة للغاية، المتهم في القضية فتاتان روسيتان.

وكشف البيان الذي تابعه “المشهد اليمني” قيام السلطات الروسية الافراجعن المتهمين بالقضية لاحقاً.





وطالب البيان السفارة اليمنية في موسكو بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية المناسبة لمتابعة القضية؛ لأن التهاون و التساهل في القضية سيعود بالضرر المؤكد على المجني عليهم، داعين إلى توكيل محامي للمجني عليهم للترافع أمام السلطات الروسية ومخاطبة الجان بالروسي سبب الإفراج ومتابعة التقارير الطبية للمجني عليه.

كما دعا البيان من الملحقية الثقافية بالتواصل مع الجامعة الملتحق بها أحد المصابين؛ بغرض تبين و توضيح حالة الطالب؛ تجنبا لإجراءات قد تتخذها الجامعة مستقبلا بحق الطالب.

ولم تعرف أسباب الحادثة، في وقت تتحدث فيه بعض الأنباء عن تعرض المصابين اليمنيين لعملية نصب واعتداء جسدي من قبل عصابة بينها فتاتين .