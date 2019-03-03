شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: أولى الصور وردت قبل قليل للقوات العسكرية الضخمة فور وصولها الخطوط الامامية لمعركة حجور..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصدر محلي في منطقة حجور بمديرية كشر محافظة حجة في تصريح خاص لـ"المنارة نت " ، أن قوات ضخمة من الجيش الوطني وصلت اليوم إلى الخطوط الأمامية بجبهات حجور لفك الحصار عنها. وأضاف بأن قوات أخرى تابعة للجيش الوطني في طريقها لنفس الغرض. (المزيد من التفاصيل لاحقا)

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