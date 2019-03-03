شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل :وفاة طارق....قبل قليل في إحدى مستشفيات العاصمة عدن.. شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمشاعر الأسى والحزن تلقينا نباء وفاة الكابتن/طارق الهارش نجم الشرطة والمنتخب الوطني السابق لكرة ، والذي كان يشغل منصب نائب مدير الجوازات بعدن، إثر تعرضه قبل ايام لذبحة صدرية نقل خلالها لمستشفى صابر حيث فارق الحياة قبل لحظات، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان، انا لله وانا الية رجعون. اخبار تهمك.

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