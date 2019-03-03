تدشين فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت

دشنت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت المنعقد تحت شعار (طلاب الجامعة في خدمة التنمية) ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن لعام 2019م.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأت بآيات من الذكر الحكيم أكد الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بأن الجامعة تفتخر بالإنجازات المضيئة في تاريخها ومنها المؤتمر العلمي لطلاب الجامعة الذي تتميز به جامعة حضرموت عن عدد من الجامعات.

وقال اننا اليوم ندشن فعاليات الجامعة لعام 2019م وستشهد الجامعة عددٍ من الفعاليات والأنشطة المختلفة منها حفل تخرج الدفعة العشرين لطلاب الجامعة والمعرض العلمي وجوائز الجامعة مشيراً إلى أن جامعة حضرموت ستسجل 100 براءة اختراع لطلابها وكذلك المؤتمر العلمي الرابع للعلوم الانسانية مؤكداً بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة المختلفة.

وأعلن رئيس جامعة حضرموت أن الابحاث العلمية الفائزة بالمؤتمر ستحظى باهتمام للمشاركة بالمؤتمرات العلمية عربياً و اقليمياً وعالمياً خلال الفترة القادمة .

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن تشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والمسابقات الابداعية للطلاب مشيراً إلى أن طلاب جامعة حضرموت سيشاركون في مشاركات خارجية وعالمية للمنافسة في المسابقات الدولية مؤكداً بأن نيابة شئون الطلاب ستحرص على مشاركة مخرجات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب الجامعة محلياً وإقليميا وقال ان هذه الانشطة والفعاليات المختلفة تعتبر جزء من المقررات الدراسية لطلاب الجامعة وستقيمها الجامعة سنوياً لإبراز مواهب وابداعات وقدرات طلاب جامعة حضرموت .

من جهته قال الدكتور خالد عوض الرباكي رئيس لجنة المؤتمر العلمي لطلاب الجامعة أن هذا المؤتمر سيشارك فيه 33 بحثاً علمياً من مشاريع التخرج لطلاب جامعة حضرموت في جميع الكليات تم اختيارها من قبل لجنة المؤتمر مشيراً إلى أن المؤتمر العلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي لذا الطلاب وتشجيعهم على الابداع والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بالإضافة إلى مساهمة طلاب جامعة حضرموت في خدمة التنمية .

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الانسانية والاجتماعية .

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من الأستاذ الدكتور عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والدكتور هادي سالم الصبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذ سعيد محفوظ باطرفي مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعدد من طلاب وطالبات جامعة حضرموت .