أحد مشائخ حجور: المليشيا الإيرانية تحشد ودفعة خامسة من دعم التحالف

قال الشيخ عبدالله النمشة، أحد مشايخ حجور إن التحالف أنزل دفعة خامسة من الدعم الإغاثي والدوائي واللوجستي بنجاح، مؤكدا أن دعم التحالف أسهم في تخفيف المعاناة في أوساط المدنيين وساهم في رفع المعنويات وعزز موقع القبائل في مواجهة المتمردين الحوثيين.

وللمرة الخامسة منذ بدء المواجهات، نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية إنزال جديدة أمس (السبت)،

لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر في محجة بمواد طبية وغذائية ومعدات عسكرية، لتعزيزها ودعمها في معركتها

ضد مليشيات الحوثي.

وأضاف النمشة، في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365"، أن المليشيا الانقلابية الإيرانية لا تزال تحشد نحو مناطق القبائل، إلا أننا نكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مؤكدا أن 20 ً مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين خلال الساعات الماضية أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع القبائل في منطقة العبيسة بمديرية كشر شمال المحافظة.

ولفت إلى أن المليشيات قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في منطقة العبيسة شرق كشر، ما أسفر عن مقتل أسرة من قبائل آل الحليسي مكونة من 3 أشخاص بينهم طفل.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات من المنطقة العسكرية الخامسة بدأت عملياتها على تخوم

مديرية مستبأ في حجة في إطار عملياتها لتقديم الدعم لقبائل حجور