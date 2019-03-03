زيارات ميدانية لإدارة مشروع المساحات الصديقة للأطفال بحضرموت

اطلعت إدارة مشروع المساحات الصديقة للأطفال بوادي وصحراء حضرموت، على عمل فرق العمل بالمساحات، كما تناولت خلال زيارتها الختامية مناقشة الجوانب الإدارية والفنية والأنشطة والحملات التوعوية، ومناقشة الصعوبات والايجابيات التي رافقت عمل المساحات خلال الشهر الأول .

واختتمت مساء أمس إدارة مشروع المساحات الصديقة للأطفال بوادي وصحراء حضرموت، الممول من منظمة اليونيسف للطفولة ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمساعدات الإماراتية وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت زياراتها الميدانية للمساحات الصديقة بالمديريات المستهدفة (سيؤن – تريم – ساه – القطن – العبر) .

كما تخللت الرحلة زيارة الأطفال في المساحات أثناء ممارستهم اللعب والأنشطة المصاحبة لعمل المساحات . وبلغ عدد المستفيدين من مشروع المساحات بالمديريات المستهدفة خلال الشهر الأول من تدشينها (4390) طفل .

وتهدف المساحات الصديقة للأطفال التي تستمر ستة أشهر إلى تزويد الأطفال ببيئة يستطيعون من خلالها المشاركة في عدد من الأنشطة وإتاحة الفرصة لهم للنمو والتعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم، كما تهدف المساحات إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين من النزاعات وتمكينهم في عدد من المهارات الحياتية الموجهة والهادفة.