تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بيانًا حول الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأحد، في عدن وعدد من محافظات اليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن :

عدن (العظمى 31° - الصغرى 24°) صنعاء (العظمى 28° - الصغرى 11°) تعز (العظمى 29° - الصغرى 14°) المكلا (العظمى 30° - الصغرى 23°) الحديدة (العظمى 32° - الصغرى 24°) سيئون (العظمى 35° - الصغرى 19°) سقطرى (العظمى 29° - الصغرى 22°) ذمار (العظمى 26° - الصغرى 09°) إب (العظمى 28° - الصغرى 12°) الغيظة (العظمى 31° - الصغرى 22°) مأرب (العظمى 31° - الصغرى 17°) صعدة (العظمى 28° - الصغرى 12°) المحويت (العظمى 27° - الصغرى 14°) عمران (العظمى 27° - الصغرى 08°) الجوف (العظمى 30° - الصغرى 16°) البقع (العظمى 30° - الصغرى 16°)