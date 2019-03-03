وجهت الحكومة اتهامها لمليشيا الحوثي بالقيام بتفخيخ مخازن الغذاء التابعة للامم المتحدة في محافظة الحديدةز وطبقا لبيان اطلقه وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح فقد دعا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة"التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية. واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية". واعتبر الوزير اليمني صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول".

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تفخخ مخازن الغذاء التابعة للأمم المتحدة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.