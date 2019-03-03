مدير كهرباء عدن: مشكلة الكهرباء معقّدة.. والإماراتيّون أعادوا تأهيل الشبكة

بثّت قناة الغد المرق مساء السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج "استديو عدن " الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع مدير المنطقة الأولى لكهرباء عدن المهندس ياسين عبدالكريم الذي وصف واقع الحال الذي تعيشه المؤسسة .

وأوضح ياسين إن مشكلة الكهرباء في البلاد عموما معقّدة وهمتدة لعدّة عقود نتيجة لعدم بناء محطّات جديدة ما بعد عام 1990 م .

وأشار عبدالكريم إن محطّة الحسوة التي بناها الروس في الثمانينات هي أكبر مشروع في عدن ولكنه لم يعد كافيا نتيجة للتوسع العمراني وازدياد السكان ، علاوة على تراجع قدرة المحطة الإنتاجية .

وعرّج عبدالكريم بالحديث على مشاكل الطاقة المشتراة التي لجأت إليها السلطات ، ووصفها بأنها حلولا ترقيعية فاقمت المشكلة .

وأشاد مدير المنطقة الأولى للكهرباء بدعم الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والسعودية لقطاع الكهرباء ، حيث قامت الامارات عقب التحرير بحل مشاكل الكهرباء ومنها المديونية وقطع الغيار والمحروقات والزيوت وتجديد الشبكة الناقلة للتيار وشراء محطتي الملعب وشاهيناز من القطاع الخاص وتسليمها للمؤسسة ، وتقوم الإمارات حاليا ببناء محطة كهرباء جديدة بقوة 120 ميجاوات .

وأوضح عبدالكريم إن المنحة السعودية من المحروقات حلّت معضلة كبيرة جدا ، لأن 60% من كلفة انتاج التيّار الكهربائي عبارة عن قيمة الوقود .

وبشّر عبدالكريم المواطنين بمشاريع جديدة قيد التنفيذ منها صيانة محطة الحسوة من قبل فريق عمل اوكراني حيث ستصل الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد الصيانة إلى 180 ميجا . وكذا المشروع الاماراتي ( 120 ميجا ) والمشروع الاسعافي لشراء 250 ميجا الذي سيدخل الخدمة في فصل الصيف .

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الحلقة التي بثّت يوم السبت الساعة التاسعة والنصف بتوقيت اليمن ، يعاد بثّها في الأوقات التالية :

الأحد : الساعة 10:00 صباحا بتوقيت اليمن .

الإثنين : الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت اليمن .

الأربعاء : الساعة 10: مساءا بتوقيت اليمن .