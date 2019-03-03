شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معارك ضارية ودوي انفجارات من مختلف الجهات حول مديرية كشر في حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور منذ حوالي ساعة معارك ضارية بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن .

وقال مصدر محلي في مديرية أفلح الشام بالمحافظة ” إن معارك عنيفة تدور بين الجانبين بعد قصف مدفعي مكثف للمليشيات الحوثي من مختلف الجهات حول مديرية كشر.

وأضاف المصدر في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن رجال القبائل يتصدون لزحوفات كبيرة للمليشيات الحوثية من مختلف الجهات حول كشر .

وأوضح المصدر ” إن المليشيات الحوثية تكثف بشدة قصفها المدفعي باتجاه العرام التي تتمركز فيها قوات القبائل.حيث يسمع دوي الانفجارات إلى المديريات المجاورة.

وشنت مقاتلات التحالف السبت عدة غارات استهدفت عربات تحمل ذخائر للمليشيات الحوثية في الأطراف الشمالية لمديرية أفلح الشام المحاذية لمديرية كشر.

يأتي هذا في ظل استمرار قطع المليشيات الحوثية كافة خطوط الاتصال وشبكة الانترنت عن مديرية كشر بالكامل.