شكرا لقرائتكم خبر عن النخبة التهامية تفرج عن قائد أمني رفيع ومصادر تكشف سبب اعتقاله وعلاقته بانسحاب الحوثيين من الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت قوات ما تسمى بالتخبة التهامية السبت عن قائد قوات الأمن الخاصة في مديرية الخوخة – جنوب محافظة الحديدة – العميد صادق عطية، بعد اعتقاله صباح الخميس الماضي.

وقال مصدر عسكري في المديرية ” إن قوات النخبة التهامية المدعومة من الإمارات بقيادة ” عبدالرحمن شوعي ” أفرجت عن العميد صادق عطية بحضور شخصيات مدنية وعسكرية من أبناء المديرية.

وحسب مصادر مطلعة فإن اعتقال العميد عطية كان لهدف منعه من حضور اجتماع للجنة إعادة الانتشار، بعد أن وجه له رئيس اللجنة “لوليسغارد ” دعوة للحضور، باعتبار أن قواته المنضوية تحت قيادة وزارة الداخلية اليمنية هي التي ستؤمن مدينة الحديدة عقب انسحاب الحوثيين من المدينة حسب اتفاق ستوكهولم.

والقوات الخاصة التي يقودها عطية هي القوات الوحيدة التي تتبع وزارة الداخلية اليمنية في المحافظة فيما توجد عدة تشكيلات عسكرية أخرى لا تزال خارج نظام المؤسستين العسكرية والأمنية في الحكومة اليمنية.

واعتقلت القوات التهامية العميد عطية صباح الخميس الماضي بعد اقتحام معسكره في مديرية الخوخة عقب اشتباكات تسببت في مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة 11 آخرين بينهم حالات خطيرة.