شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية توضح كيف يتم ازالة بلاغ الهروب عن عامل …اليك الطريقة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية ، امس السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة، وذلك ردًا على سؤال: ” أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف اشيل البلاغ وشكرا ” .
وأوضحت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة.
سعدنا بتواصلك ” ؛ حيث أرفقت أنفوجرافًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة وكيفية إزالته.
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