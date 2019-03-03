شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية توضح كيف يتم ازالة بلاغ الهروب عن عامل …اليك الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية ، امس السبت، عن كيفية إزالة بلاغ الهروب للعمالة، وذلك ردًا على سؤال: ” أريد أعرف إذا عليّ بلاغ هروب وكيف اشيل البلاغ وشكرا ” .

وأوضحت ” الجوازات ” : ” أهلاً بك، في حال كان من العمالة المنزلية إليك المرفق للإفادة.

سعدنا بتواصلك ” ؛ حيث أرفقت أنفوجرافًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة في حال بلاغ التغيب للعمالة وكيفية إزالته.