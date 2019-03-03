استشهاد وإصابة إمرأتين في الضالع بانفجارعبوة زرعتها المليشيا بمنطقة الحقب

استشهدت إمرأة وأصيبت أخرى جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون حوثيون بمنطقة الحقب جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع.

وقال سكان إن الحادثة وقت أثناء خروج الإمرأتان ا إلى باحة المنزل الخارجية لتفقد أثاث تابعة لهما لاسيما والاسرة نازحة عن المنطقة والمنزل الذي أصبح شبه مهجور منذ المواجهات الاخيرة في اكتوبر من العام الماضي بين قوات الحكومة ومسلحو الحوثي للسيطرة على الحقب جنوب المدينة.

ونقلت الإمرأتان إلى مستشفى النصر بمدينة الضالع إلا أن إحداهما فارقت الحياة قبل وصولها للمشفى بينما حالة الاخرى خطرة ومازالت في العناية تتلقى العلاج.

وشهدت منطقة الحقب مواجهات حيث تتمركز القوات الحكومية التابعة للشرعية على اطراف الحقب الجنوبية ومسلحو جماعة الحوثي الارهابية على اطرافها الشمالية بعد انسحابها منها في معارك ضارية خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.