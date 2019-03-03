وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة حجة لإسناد وحماية المدنيين في حجور

أفادت مصادر عن وصول تعزيزات عكسرية للجيش الوطني من مناقطق عسكرية مختلفة إلى المنطقة العسكرية الخامسة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادى لفك الحصار الذى تفرضه الميليشيات الحوثية على قبائل حجور فى محافظة "حجة" شمالى اليمن.

وقال محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني وفقا لقناة العربية إن التعزيزات العسكرية المرسلة من المناطق العسكرية وصلت لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة فى فك الحصار عن قبائل حجور، موضحا أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار من قبل ميليشيات الحوثى بات قريبا.

وأشار السنينى إلى أن هناك حربا مدمرة وهجوما بربريا يقوم به الحوثيون على أبناء حجور مستخدمين مختلف الأسلحة، يذكر أن توجيهات رئاسية يمنية صدرت بتحريك 6 كتائب من الجيش الوطنى لمساندة قبائل حجور.

وكان قد قتل أكثر من 30 عنصرا حوثيا فى غارات شنتها مقاتلات التحالف فى مديرية كشر بمحافظة حجة استهدفت عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيات أثناء تجمع عناصرهم حولها لاستلام الذخائر فى منطقة المندلة بمديرية كشر.