تحت قيادة "البحسني".. السلطة المحلية تواصل دعمها للنشاط الرياضي والشبابي

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم فريقا ناديي هلال فوة ووحدة تريم لألعاب القوى وذلك لإحرازهما لقبي بطل ووصيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى (بطولة المحبة والسلام) التي احتضنتها محافظة عدن مؤخراً .

كما كرّم المحافظ نادي البرق بتريم لتحقيقه مركز وصيف بطل الجمهورية للدراجات الهوائية .

وخلال استقبال المحافظ للفرق البطلة القى فيهم كلمة هنأهم فيها بهذه الانجازات التي تضاف لإنجازات حضرموت في جميع الألعاب الرياضية .

وقال المحافظ " إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعرب عن ارتياحها لتحقيق شباب المحافظة البطولات والمراكز المتقدمة في الالعاب الرياضية ، وان أنصع رسالة تقدّمها حضرموت في المحافل الداخلية والخارجية ستكون في أفضل حالاتها عند تحقيق شبابنا الانجازات في الجانب الرياضي" .

واضاف ان السلطة المحلية ستواصل دعمها للنشاط الرياضي والشبابي ، داعياً قيادات العمل الرياضي الى إيلاء اهتمام اكبر بألعاب القوى التي يطلق عليها (أم الألعاب) واختيار أكفأ المدربين وتوفير الاجواء المناسبة لبروز المواهب ، وعلى الشباب مواصلة التدريب والالتزام والابتعاد عن كل ما يضر بصحتهم لبروز المزيد من الأبطال والنجوم والخامات المشرّفة .

وكان مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن صالح مسجدي تقدّم نيابة عن مكتبي الشباب بالساحل والوادي وعموم الرياضيين بخالص الشكر للمحافظ البحسني لدعمه المتواصل للشباب الرياضي في عموم المحافظة ورعايته للمناشط الرياضية وتشجيعه للفرق البطلة ، مهنئاً الفرق التي حازت المراكز المتقدمة في بطولتي الجمهورية لألعاب القوى والدراجات الهوائية .

عقب ذلك كرّم المحافظ بعثات الفرق الفائزة بحوافز مالية .

حضر التكريم وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي ومدير عام مديرية تريم خالد هويدي وقيادات الاندية والبعثات الرياضية واتحاد العاب القوى .