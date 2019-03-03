حملة أمنية لضبط عصابة للسرقة في مديرية رخية بحضرموت

نفذت الأجهزة الأمنية فى مديرية رخية بمحافظة حضرموت، صباح السبت حملة أمنية للبحث عن الأشخاص المشتبه بهم في القيام بأعمال سرقة، والتي طالت عدد من المرافق العامة والخاصة للمواطنين .

وتمت الحملة بتوجيه وإشراف من المدير العام لمديرية رخية رئيس المجلس المحلي عزام أحمد بن غانم. واستهدفت الحملة عدد من الشعاب الرئيسة والمواقع، التي يتخذ منها الأشخاص (المتسولين) من خارج المديرية مكانا لهم خلال فترة تواجدهم بالمديرية وتستمر الحملة في عملية المتابعة والتحري للبحث عن المشتبه بهم وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووجهت الأجهزة الأمنية المواطنين بمديرية رخية بالتعاون مع الأمن في البحث عن عصابة السرقة من خلال سرعة الإبلاغ والتحري عن الأشخاص المشتبه بهم بالقيام بهذه الجريمة ليتم إحالتهم للجهات المختصة.

وتأتي هذه الحملة بعد بلاغات وشكاوي من المواطنين بتنامي ظاهرة السرقة في المديرية، وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية بالمديرية لضبط المخالفين ومحاربة السرقات وتعزيز الأمن والاستقرار.