زيارة من بن هامل لتفقد مشروع رصف طرقات فوه القديمة

نظم المدير العام لمديرية مدينة المكلا عوض أحمد بن هامل زيارة تفقدية السبت، لمشروع رصف عقبة بوحدتي السلام وعلي بن أبي طالب بحي الطلائع بمنطقة فوه القديمة.

ويجرى تنفيذ المشروع بتمويل من السلطة المحلية في محافظة حضرموت وبمساهمة من السلطة المحلية بالمديرية بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و500 ألف ريال.

ورافق بن هامل في زيارته كل من مدير المكتب الفني بإدارة السلطة المحلية بالمديرية صالح فائز العمري، وفضل باقارح رئيس حي الطلائع، ونائبه مراد الخلاقي، وسالم باهبري مشرف الوحدات وعبدالله بازياد رئيس وحدة السلام، وعبدالله بوسبول رئيس وحدة علي بن أبي طالب، ومحمد باجامزه رئيس وحدة الصالحين، حيث جرى تفقد سير العمل بالمشروع.

وحرص عوض بن هامل على الإطلاع على الأضرار الناجمة عن البناء العشوائي بالشوارع العامة وفوق الأنابيب الرئيسية للمياه بوحدة الصالحين.